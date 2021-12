Evropské záležitosti se dotýkají každodenního života českých občanů, hájí svůj post budoucí ministr Bek

Koordinace evropských politik je něco, co se bytostně dotýká každodenního života občanů České republiky, což dle Beka není zahraniční politika v tradičním slova smyslu.

Program sice zatím počítá s výhradní koncentrací akcí v Praze, jemu se to ale zdá být škoda. Přál by si, aby v Brně proběhly například akce týkající se výzkumu a inovací, dle něj je Brno příkladem toho, jak se dobře využily evropské prostředky.

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme 1. července 2022. Během této doby budou do Česka přijíždět četné delegace a budoucí ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) si představuje, že by hostujícím místem mohlo být Brno či další místa Česka.

Moc rozdělit do více rukou

Nastupující vláda slibovala, že bude šetřit, kabinet má ovšem o dva ministry více, než měla vláda předchozí. „Rozumím, že to není úplně snadné akceptovat, na druhé straně měřítkem případných úspor musí být to, zda se vládě podaří lépe managovat například evropské finanční prostředky, národní plán obnovy a podobné věci, které dosluhující vláda nepředává v nejlepší kondici,“ uvedl s tím, že nová pozice sice není zárukou zlepšení věcí, ale koncentrace rozhodování v rukou premiéra také není nic dobrého.

I při nadlidských schopnostech a silách předsedy vlády by podle budoucího ministra nebylo možné se některým agendám věnovat dostatečně. V evropských záležitostech je dle něj rozumné, aby přímou vládní zodpovědnost nesl někdo jiný, než je premiér, který má finální zodpovědnost.

Komunikovat i s dalšími zeměmi

Bek v minulosti řekl, že je role visegrádské čtyřky přeceňována. Je přesvědčen, že uskupení V4 by mělo fungovat tak, jak funguje doteď, nicméně vláda by se měla pokusit navázat takto dobré vztahy i s ostatními zeměmi. Vztahy dle něj musí být rozvíjeny jak v exekutivní, tak v parlamentní rovině. Na vládní úrovni je důležité dát vztahům pravidelnost. Považoval by za dobré, kdyby se politici osobně setkávali.

Spory, které řeší s EU Maďarsko a Polsko (členové V4), považuje Bek za velmi vážné a alarmující. Spor o prioritu evropského práva má velmi výbušný potenciál pro celou EU. Na druhou stranu je přesvědčen, že je nutné vést s polskými a maďarskými partnery debatu. Vyjádřil naději, že se změnou místní politické situace může v obou zemích dojít ke změně i ve vztahu k EU.