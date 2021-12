V sobotu přibylo skoro 11 tisíc případů covidu, méně než před týdnem

Na 100 tisíc obyvatel za sedm dní připadá k dnešku 1096 potvrzených případů. Takzvané incidenční číslo v posledních dnech klesá, je také bezmála o sto nižší než minulou sobotu.

Nynější vývoj epidemie podle některých prognóz může znamenat počátek zpomaleného šíření nákazy, zátěž nemocnic ale zůstává dál enormní. Klíčovým ukazatelem je kromě obsazenosti nemocnic také pozitivita testů, která zůstává dál vysoká, ale už neroste. U lidí s příznaky nemoci se prokáže nákaza u každého třetího.

Mezitýdenní pokles nově zjištěných případů koronaviru zaznamenaly statistiky v tomto týdnu v úterý, čtvrtek, pátek i sobotu. Denní počty pozitivně testovaných dál zůstávají vysoké, dvakrát překročily 21 tisíc.

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo 2,24 milionu lidí, z nich 33 665 zemřelo. Od poloviny listopadu umírá s covidem kolem stovky pacientů denně. Za středu 1. prosince statistiky evidují podle aktualizovaných údajů 136 zemřelých s potvrzenou nákazou, nejvíc za jeden den od začátku dubna.

Zbrzdit epidemii a zmírnit zátěž nemocnic má pomoci očkování včetně posilující dávky vakcíny, pro kterou si v Česku přišel už milion lidí – ale zdaleka ne všichni, kteří by mohli. Nárok na ni mají lidé půl roku po ukončené vakcinaci, lidé nad 60 let a chronicky nemocní už po pěti měsících. V současné době má třetí dávku 58,4 procenta lidí, kteří na ni mají nárok, uvedli na Twitteru zástupci projektu Chytrá karanténa. Z těch, kterým je víc než 60 let, dostalo posilovací dávku 66 procent.

Od ledna se platnost očkovacích certifikátů proti covidu zkrátí na devět měsíců a pro prodloužení bude nutné se znovu očkovat.

V sobotu se nechalo očkovat přes 30 tisíc lidí

V poslední době počty rozdaných dávek vakcíny stoupají, většina připadá právě na posilující dávky. V sobotu zdravotníci aplikovali 30 500 dávek vakcíny, o třetinu víc než před týdnem, z nich bylo víc 25 tisíc posilujících. Dosud zdravotníci od konce loňského prosince podali 13,8 milionu dávek, dokončené očkování má v zemi s 10,7 milionu obyvatel okolo 6,4 milionu lidí. Očkovat se mohou zájemci od 12 let, v polovině prosince se otevře registrace i pro děti od pěti do 11 let. Bez očkování či dokladu o prodělané nemoci se dospělí nyní až na výjimky nedostanou například do restaurací, nemohou využít služby jako kadeřnictví nebo se kromě pracovních cest ubytovat.

Laboratoře v sobotu prověřily na přítomnost koronaviru podle průběžných údajů zhruba 65 tisíc PCR testů a přes šest tisíc antigenních, celkově méně než před týdnem. Týdenní průměr pozitivních testů se zhruba od poloviny listopadu pohybuje u diagnostických indikací kolem 35 procent, tedy u testů pro lidi s příznaky onemocnění. V případě epidemiologické indikace, kdy se testuje po rizikovém kontaktu, je to kolem 15 procent. U preventivního a plošného testování se covid prokáže u osmi procent vzorků.