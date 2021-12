Studenti, kteří strávili rok a půl na distanční výuce, chtějí úlevy u maturity

Podle Nováčka z ČSU by maturantům nejvíce pomohlo snížení počtu literárních děl, které jsou potřebné pro ústní zkoušku. „Nemuselo by to být 20 až 30 knih, ale pojďme se bavit třeba o deseti,“ konkretizuje. Dále by podle něj měl stát nabídnout maturantům více termínů, kdy zkoušku vykonávat, a to z důvodu karantén nebo jiných komplikací spojených s covidem.

Zjednodušení maturit by studenti viděli hlavně ve zrušení slohových prací, eventuálně v dobrovolnosti ústní části. „Upřímně nejsem schopná napsat dobře slohovou práci v češtině, natož ještě v angličtině,“ přiznává Vendy z Obchodní akademie v Holešovicích. Někteří maturanti upozorňují také na nutnost zjednodušení oborových předmětů. „U nás je to právo a sociální nauky, které zahrnují sociální práci, sociální politiku, psychologii a tak dále. V těchto předmětech jsou opravdu rozsáhlé maturitní okruhy,“ odůvodňuje Srpová z liberecké střední školy.

Úlevy za nezbytné ale nepovažuje v tuto chvíli, kdy studenti chodí do školy. „Při aktuální situaci, kdy maturanti mohou chodit do školy si myslíme, že úlevy nejsou nutné, a to právě z toho důvodu, že učivo se v maturitním ročníku opakuje,“ argumentuje Nováček. Přiznává ale, že nemá informace o tom, kolik tříd a škol je v karanténě nebo zavřených – právě to pak podle něj v debatě o zjednodušení maturit hraje roli.

V případě, že se situace zhorší a školy se znovu plošně uzavřou, bude zjednodušení maturit požadovat i předseda České středoškolské unie (ČSU) Ondřej Nováček. „Letošní maturanti strávili ve škole už méně času než ti maturanti loňští. Pokud by měli být doma i část čtvrťáku, tak jsou úlevy více než nutné,“ konstatuje. Ve čtvrtém ročníku podle něj mají studenti možnost učivo dohnat a zopakovat – to nepůjde, když se školy zavřou.

Ministerstvo školství v tuto chvíli počítá se standardním průběhem maturit. To by se mohlo změnit, pokud by došlo ke zhoršení epidemické situace. „V mimořádné situaci má MŠMT u této zkoušky, stejně jako v případě jednotné přijímací zkoušky, nástroj, kterým v případě nepříznivého epidemického vývoje v následujících měsících může upravit parametry těchto zkoušek,“ sdělila mluvčí resortu Aneta Lednová.

Úlevy u maturity kvůli distanční výuce požaduje většina oslovených maturantů. Argumentují hlavně nedostatečností distanční výuky, ze které mají ve znalostech mezery. Během čtvrtého ročníku pak nejsou schopní dohnat to, co zameškali, a zároveň se plně připravovat na maturitu. „Já jsem ve čtvrtém ročníku, to znamená, že jsem přišla o velkou část druhého a celý třetí ročník, které mi přijdou dost stěžejní, co se týče maturity,“ říká Natálie Srpová, studentka Právní akademie v Liberci. Podle ní mají studenti v závěrečném roce hlavně opakovat a zpracovávat maturitní okruhy. „Místo toho je na nás vytvářen nátlak, který spočívá v neskutečném množství nového učiva a testů z něj,“ vysvětluje Srpová.

Ve školách se zaměřit hlavně na maturitní předměty

Během přípravy na maturity by pak studenti nejvíce ocenili možnost zaměřit se pouze na maturitní předměty a ty potřebné k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Podle Nováčka z ČSU by se tím omezila náročnost studia a maturanti by se mohli věnovat svým prioritám. „Dovolím si mluvit za celou naši třídu, ve které jsme to mnohokrát probírali – myslím, že máme obrovskou šanci, pokud by došlo k úpravám rozvrhů, kde by se vyučovaly pouze maturitní předměty,“ konstatuje Srpová.

„Při prezenční výuce student dává větší pozor, popřípadě se zeptá. Během studia doma má ale spoustu elementů, které ho ruší při práci,“ doplnila Kateřina, studentka jednoho z plzeňských gymnázií. Podle ní se vzdělávání na dálku podepsalo i na vyjadřování studentů, které je v případě maturity důležité.

Pandemie a distanční výuka se promítla i do psychiky studentů. „Dělali jsme dotazníkové šetření, kde jsme se ptali téměř 10 tisíc středoškoláků, co si o distanční výuce myslí,“ řekl Nováček z ČSU. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že se u studentů v mnohem větší míře objevují psychické problémy. „Kvůli epidemii mám větší nechuť do učiva a demotivaci,“ potvrzuje Vendy s tím, že začala řešit i problémy s depresí.