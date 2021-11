Podroužek, kterého Zeman v září omilostnil kvůli těžké nemoci, dál podniká. Babiš nechá případ prověřit

V září omilostnil prezident Miloš Zeman odsouzeného Pavla Podroužka kvůli tomu, že je tři roky chronicky nemocný na hranici selhávání životně důležitých orgánů. Podle zjištění Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz se však od roku 2019 olomoucký podnikatel dostal do vedení šesti firem. Jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co ho prezident omilostnil. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v reakci na zjištění zopakoval, že Zeman vycházel ze zdravotních zpráv. Premiér Andrej Babiš (ANO), který rozhodnutí o udělení milosti spolupodepsal, nechá případ prověřit.