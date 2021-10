Lékaři musí mluvit jednotně. Další lockdown by byl selháním, říká Smejkal

„Nepohybujeme se v závažné situaci jako na jaře, protože přece jenom máme očkování a také do jisté míry kolektivní imunitu. Ten současný exponenciální růst v jednu chvíli zploští, nebude to pokračovat do nekonečna, ale kdy to nastane, nevíme,“ říká k drastickému zhoršení epidemické situace v posledních dnech Smejkal.

Dlouhodobým řešením je dle něj stále očkování, protože pomáhá k zmírnění šíření viru v populaci. „Víme, že čím více budeme proočkovaní, tím toho viru bude méně. Očkovaní ho sice můžou šířit, ale do značně menší míry a kratší dobu, podle posledních studií. Je to pořád to nejlepší, co můžeme dělat. Zdá se, že spousta lidí reaguje na to, že když epidemie začne sílit, tak se radši nechají očkovat,“ tvrdí epidemiolog.

Podle Smejkala je zpoplatnění testů správným krokem, jelikož po nějaké době může přimět lidi k bezplatné variantě –⁠ tedy očkování. „Já v zásadě souhlasím, že když někdo zvolí tu cestu neočkování, tak ho to bude něco stát. Nechci říkat do velké míry, ale aspoň trochu. Stejně jako když máte třeba pojištění na automobil – když nebudete chodit na kontroly a dělat prevenci, tak vás to ve výsledku bude stát víc. Řekl bych, že placené testy nejsou špatnou motivací.“