Nejedlý odevzdal diplomatický pas, oznámilo ministerstvo. Sám tvrdil, že ho nepotřebuje

O tom, že by Nejedlý neměl mít diplomatický pas, hovořil předtím i premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Rádio Impuls. Nejedlý řekl poté Deníku N, že když jej ministerstvo požádá, diplomatický pas odevzdá. „Nikdy mi nepomohl k ničemu jinému, než že, když jsem s panem prezidentem cestoval, a to na základě jeho rozhodnutí, jsem nemusel stát sám fronty na víza,“ řekl.

Že odevzdal diplomatický pas, oznámil Martin Nejedlý již ve středu, až nyní ministerstvo potvrdilo, že jej dostalo. „Mohu potvrdit, že diplomatický pas Martina Nejedlého byl vrácen na MZV a momentálně je v depozitu. To je obvyklý postup. Tím pan Nejedlý vyhověl žádosti pana ministra Kulhánka ve stanovené lhůtě,“ uvedla mluvčí úřadu Eva Davidová. Ministr Jakub Kulhánek stanovil v úterý Nejedlému sedmidenní lhůtu pro odevzdání dokladu a pohrozil, že i kdyby jej úřad nedostal, zneplatnil by ho.

Petříček označil přípravu Nejedlého cesty do Ruska za nestandardní, podle předsedy zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera (nezař.) o ní nevěděl ani ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák.

Cestu kritizovali zejména opoziční politici, Piráti Petříčka již tehdy vyzvali, aby Nejedlému diplomatický pas odebral. Ministr to odmítl s tím, že by to bylo možné pouze v případě, že by spáchal trestný čin, nebo skončil jako prezidentův poradce.