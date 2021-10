Pro Česko jsou podle Radičové tyto volby zlomové. Ukázaly, že změna je možná, dodal Fischer

Za zásadní považuje také to, že komunisté skončili před branami sněmovny. „Až teď to vnímám jako ukončení listopadu 1989 v České republice,“ dodala. Radičová si také myslí, že neúspěch ČSSD ve volbách a konec strany v dolní komoře není dobrá zpráva z hlediska rovnováhy, rozložení postojů a nálad ve společnosti. „Ale tak se voliči rozhodli,“ podotkla.

„Takže výsledek těsný. Je to obraz toho, co zažíváme ve většině demokratických zemí, rozštěpené polarizované společnosti, zároveň je to důkaz další frakce politické scény, který znamená ztrátu pro ty nejmenší strany. Cesta je spojování sil, aby ta politická scéna začala být trošku čitelnější a srozumitelnější,“ okomentovala Radičová. Ocenila zároveň, že k volbám přišlo hodně lidí.

Bývalá slovenská premiérka vzpomenula i osobnost Andreje Babiše (ANO). „Jestliže současný premiér zkonstatuje, že stačilo na vítězství, že někdo byl proti Babišovi, potom je na místě otázka, co v takové společnosti dělal, že vyvolal tak silnou protireakci, že to stačilo na to, aby to vyneslo jiné politické strany k vítězství. Osobně si myslím, že se mýlí,“ sdělila Radičová.

Podle Fischera tyto sněmovní volby ukázaly, že změna je možná. „Máme ji na stole, poměrně se spolehlivou většinou obou koalic. Nicméně jeden ze zásadních výsledků voleb, krom výpadku levicových stran, je velmi slabý výsledek Pirátů,“ dodal Fischer. Upozornil, že získali jen čtyři poslanecké mandáty a záleží tedy i na nich, jak se uvnitř strany k tomu postaví a zda budou chtít být součástí vládnoucí koalice, jak avizovali.

Vláda koalice

Podle Radičové se nyní zásadně mění styl politiky, který je sice vhodný pro strany v opozici, ale ztroskotová při vládnutí. Upozornila na to, jak je těžké v krizových situacích udržet vícečlennou koalici. Jako příklad uvedla vládu bývalého slovenského premiéra Igora Matoviče, který měl vůči koaličním partnerům řadu požadavků.

Zda koalice složená z pěti politických subjektů v Česku vydrží, záleží podle Radičové na tom, jak odolá opozici a jak se budou chovat jednotlivé strany, například při hlasování ve sněmovně.