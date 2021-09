Ministři chtějí rozetnout turówský uzel v česko-polských vztazích. Pražské jednání by mělo přiblížit řešení sporu

Tuzemský ministr Brabec odmítl tvrzení, která se objevila v Polsku, že by Praha chtěla mluvit sousedům do jejich energetické politiky. Ujistil, že cílem Česka není předčasné uzavření Turówa. „Jsme v Polsku obviňováni, že chceme zakázat těžbu uhlí na Dole Turów. To jsme nikdy takhle neřekli a ani bychom to nemohli chtít. Důl tam jistě zůstane, ale nám vadí jeho dopady na naše lidi na české straně,“ řekl.

Polsko počítá s těžbou do roku 2044. Plánované rozšíření by mělo zvětšit jeho rozlohu o čtyři sta až osm set hektarů, a to jihovýchodním směrem. K českým obcím Uhelná a Oldřichov na Hranicích by se tak důlní jámy přiblížily na vzdálenost zhruba dvanácti set metrů.