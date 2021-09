Šíření nákazy v pondělí stagnovalo, reprodukční číslo je těsně nad jedničkou

Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti. Odborníci předpokládají, že nadcházející vlna nezatíží nemocnice tak dramaticky jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to zejména kvůli velkému počtu lidí, kteří jsou už proti covidu očkováni nebo nemoc prodělali.

V pondělí přibylo 489 nových případů (o dva více než před týdnem) a v nemocnicích leželo v souvislosti s covidem 164 lidí, o deset víc než ke konci víkendu a o sedm víc než minulé pondělí. Počet nakažených pacientů ve vážném stavu se dál pohybuje kolem třiceti.

Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy se nad hodnotou jedna drží od konce srpna, k úterku mírně kleslo na 1,08 z 1,14. Incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, zůstává pátý den na 28 případech.

Dál je nejvyšší v Praze, kde stouplo na 49 případů nákazy za týden na sto tisíc obyvatel. Následuje Moravskoslezský kraj se 41 případy. Naopak nejlépe je na tom Liberecký kraj s 11 nemocnými. Mezi okresy přetrvává nejméně příznivá situace na Opavsku, kde připadá na sto tisíc obyvatel 87 nových případů nákazy za posledních sedm dní.

Ve zkoumaných vzorcích v Česku převažuje nakažlivější varianta delta a její subvarianty.

Rozběhlo se třetí kolo očkování

Od pondělí si mohou nechat dát další posilující dávku vakcíny lidé, kteří mají osm měsíců po ukončeném očkování proti covidu-19. Většinou jsou to zatím zdravotníci nebo senioři z pobytových zařízení sociální péče. Letos se bude moci nechat znovu očkovat více než milion obyvatel.

Standardní (většinově dvoudávkové) očkování podstoupilo téměř 5,9 milionu lidí, tempo zpomaluje. Zatímco v červnu či červenci se denně očkovalo přes sto tisíc lidí, během srpna klesly denní počty na desítky tisíc a v posledních týdnech se počítají v řádech tisíců. V pondělí se očkovalo zhruba deset tisíc lidí, před týdnem jich bylo skoro čtrnáct tisíc.