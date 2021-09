Většina učitelů se dokáže orientovat v on-line zprávách, říká odborník na rizikovou virtuální komunikaci

Do průzkumu se zapojilo téměř 2200 pedagogů z celé České republiky ve věku od 21 do 82 let. Podle Kopeckého byla ochota zapojit se do průzkumu vysoká. „My jsme s termínem dezinformace nepracovali. My jsme lidem dali posoudit nějaká tvrzení, nějaké výroky, a oni sami nevěděli, jestli hovoříme o dezinformacích, nebo ne,“ vysvětlil s tím, že v opačném případě by si mohli pedagogové vytvořit jakousi bariéru a průzkumu by se nechtěli účastnit.

„Zkoušeli jsme i jejich základy gramotnosti v on-line světě. Dali jsme jim jeden fiktivní a jeden skutečný profil jednoho známého politika a zkusili jsme, ať rozhodnou, který z těch profilů je pravdivý. Tady jsme byli zděšení, protože 72 procent učitelů nedokázalo odlišit, kdo je skutečný člověk a kdo je ten 'fejkový profil',“ uvedl Kopecký.

Mediální výchova

Odborníky také v průzkumu zajímalo, jaká média pedagogové sledují, poslouchají či čtou a která z nich považují za nejdůvěryhodnější, která by případně doporučili svým žákům. „To je strašně důležité. Učitelé nejsou izolovaní, oni své znalosti a dovednosti předávají dětem. Zajímalo nás také, co v hodinách reálně používají, když chtějí učit mediální výchovu, když chtějí děti seznamovat se světem médií,“ řekl Kopecký s tím, že učitelé stále dávají přednost tištěným učebnicím mediální výchovy, i když nemusí být vždy aktuální.

Průzkum ale také ukázal, že pandemie covidu naučila pedagogy více používat sociální sítě. Někteří například začali natáčet videa a nahrávali je na YouTube. Někteří z nich se podle Kopeckého dokonce díky tomu stali velmi populárními pedagogy. „Zároveň v době pandemie i před ní začala vznikat spousta užitečných projektů. Učitelům nabízely informace, které mohli použít v hodině (mediální výchovy),“ řekl.

Podle Kopeckého je důležité, jak se na mediální výchovu učitelé připravují. Téměř osmdesát procent učitelů v průzkumu uvedlo, že žádnou profesní přípravou na mediální výchovu neprošli. „Je to i přirozené, protože když se podíváme na věkový průměr učitelů, což je zhruba 47 let, tak spousta z nich absolvovala fakulty před dvaceti lety, kdy zkrátka nebyly materiály, nebyly zdroje, nebyly informace,“ upozornil.