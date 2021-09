Lídři z Pardubického kraje debatovali o šíření dezinformací. Přispěla k nim epidemie, shodli se

„Nejúčinnější boj je takový, že bychom měli mít nějakou autoritu, která vystoupí a jasně a zřetelně bude komunikovat s lidmi,“ myslí si Víchová (PŘÍSAHA). Podle ní se to projevilo hlavně během pandemie. „Nebyl nikdo, kdo by vystoupil veřejně a řekl lidem, co se děje, jak nás stát ochrání a co bude následovat, byly naprosto protichudné informace,“ myslí si.

Na nepřesné informace během pandemie upozornila také Šírová, která je jedničkou ČSSD v Pardubickém kraji. „Musí to být jednoznačná informace, která se nemění. Informace, která je stabilní, neměnit každý den názor, neměnit postup. Vědět kdy, kde a na koho se můžu obrátit,“ přála by si.