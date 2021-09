Málačová chce pro státní zaměstnance tři tisíce navíc, Richterová je proti plošnému zvyšování platů

Ekonom Štěpán Jurajda k tomu uvedl, že plošné přidávání státním zaměstnancům je jednoduchá politika, na druhou stranu ale uznal, že může být i lepší variantou. „Tohle je lepší přidávání než to proporční k úrovni příjmů,“ řekl.

„Chceme jít pevnou částkou, aby se zajistilo, že lidé peníze dostanou, a zároveň nechceme jít plošným mechanismem, to znamená, že nechceme jít v procentním podílu, ale chceme tři tisíce všem stejně,“ prohlásila Maláčová.

Richterová s plošným přidáváním nesouhlasí. Je si vědoma, že ve státní sféře jsou skupiny povolání, kde je zvýšení platů nutné. „Návrh vlády nereflektuje, že značná část společnosti trpěla obrovou nejistou během covidu a skutečně jediní, kdo neměl velkou nejistotu, byli státní zaměstnanci,“ ohradila se.

Podle místopředsedkyně Pirátů je nutné se zaměřit především na učitelé, hasiče a policisty. „Důkladně bychom to zvažovali, které profere a jak, brali bychom v potaz, že někde ta pomoc musí být větší,“ dodala.

Ministryně ale namítla, že jsou i další profese. „A co zdravotníci a sociální služby?“ zeptala se.

Pirátská poslankyně Maláčovou upozornila, že velká část zdravotníků a sociálních pracovníků je ve finále placená podle toho, jaké reálné prostředky doputují krajům. „Když se něco naslibuje, nemají jisté, že ty peníze kraje dostanou. Nejsou to klasičtí státní zaměstnanci jako učitelé nebo hasiči, proto to třeba může dopadnout tak, že se jim něco slíbí, ale zkrátí se jim odměny,“ vysvětlila Richterová.

Vadí ji, že vláda takovými sliby ohrožuje důvěru lidí ve stát. „A stejně tak vůbec není jisté, že to takhle dopadne,“ uzavřela. S tím ale Maláčová nesouhlasí, trvá na tom, že všichni tak měsíčně uvidí tři tisíce korun navíc na svém účtu. „Když budeme přidávat jen některým, tak to akorát prohloubí rozdíly mezi lidmi, kteří velmi tvrdě pracovali během pandemie,“ dodala.

Důchodová reforma

Maláčová ještě začátkem června pro Hospodářské noviny uvedla, že se návrh důchodové reformy stihne schválit před koncem funkčního období nynějších poslanců. Nyní to už za tak realistické nepovažuje.

„Osobně bych ještě chtěla, a to považuji za největší rest, aby se nám podařilo schválit dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. To je věc, která je hotova a panuje na ní shoda. Bohužel kvůli procedurám, které v parlamentním rozhodování byly, nebyla schválena,“ uvedla. Doplnila, že pokud o návrhu sněmovna nebude jednat ve zkráceném jednání, je pravděpodobné, že se projednat nestihne.