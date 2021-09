Skončilo Národní očkovací centrum, do budoucna ministerstvo spoléhá na praktiky a nemocnice

Největší nápor v centru zažívali na začátku léta, kdy očkovací stanoviště zabírala téměř celou plochu haly a naočkovali až sedm tisíc lidí denně. V posledních týdnech zájem klesal ke zhruba tisícovce. Místní tým bude pokračovat s očkováním v Ústřední vojenské nemocnici. Kapacitu tam mají až sedm set očkovaných denně. „Pokud by byla potřeba zvýšit kapacitu, i na to jsme připraveni,“ ubezpečuje mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.

Takový je ostatně postup ve většině případů, vakcinace se kvůli nižšímu zájmu přesunuje právě do menších prostor nemocnic. Přidaly se taky mobilní očkovací týmy. Některá krajská města ale rušení center přesto zatím neplánují. Třeba to v Karlových Varech nebo Jihlavě má pokračovat dál.

Velkokapacitní očkovací centra dál fungují v osmi městech. Některá z nich ale provozovatelé plánují uzavřít do konce září. To na brněnském výstavišti skončilo poslední srpnový den. Za devět měsíců očkování v něm zdravotníci podali přes čtyři sta tisíc dávek vakcín. Od září v očkování pokračují v prostorách Fakultní nemocnice Brno.

V obchodním centru na pražském Chodově se má očkovat minimálně do konce října. Zájem tu v posledních týdnech klesl k průměru pět set lidí za den. Zvednout by se ale mohl právě po uzavření dalších velkokapacitních center. Ve smíchovském obchodním centru a na hlavním nádraží počítají s provozem minimálně do konce září.

V Kongresovém centru na pražském Vyšehradě provoz výrazně omezí na konci příštího týdne. Pak už tu budou v menších prostorech očkovat jen stovku lidí denně. A v případě zájmu ji navýší na pět set. „Je to v duchu dřívějších plánů. Na měsíc říjen a další budeme mít k dispozici kapacity 13 500 dávek týdně. Zatímco do měsíce září to bylo 77 tisíc týdně,“ avizuje koordinátor očkování v Praze Martin Ježek.

Třetí dávka

Upozornění na možnost očkování třetí dávkou proti covidu-19 začne ministerstvo zdravotnictví rozesílat za deset dní. Původně přitom sms zprávy měli lidé začít dostávat už 10. září, resort ale nemá připravený registrační systém. Posilující injekci doporučují odborníci lidem, u kterých hrozí těžší průběh nemoci, tedy hlavně seniorům. U těch podle výzkumů hladina protilátek obvykle klesá rychleji než u mladších lidí.

Očkovat se na konci roku 2020 nechala i klientka Domova pro seniory Vychodilova v Brně Marie Petlachová. „Nemůžu nic ztratit, jedině získat, protože kdybych to dostala, tak bych to nepřežila,“ říkala tehdy. „Probíhalo to dobře, žádné následky ani potíže,“ hodnotí nyní.

I proto počítá s třetí dávkou. Nárok na ni by měla mít jako jedna z prvních v Česku. „Bylo by to riskantní neudělat, je to zase krok dál,“ říká. Za deset dní by ji a ostatní seniory měla na přeočkování upozornit sms zpráva. Ve stejný den pak zdravotníci začnou posilující dávky taky aplikovat. Do konce září by výzvu mělo dostat bezmála čtyřicet tisíc lidí.

„Prakticky všichni obyvatelé, kteří absolvovali očkování v prosinci, projevili zájem o třetí dávku. Snad možná s výjimkou jednotlivců, kteří mají nějaký zdravotní problém,“ hodnotí ředitel Domova pro seniory Vychodilova Petr Němec zájem svých klientů.