Renata byla připoutána k nemocničnímu lůžku, teď žije doma i s plicním ventilátorem a učí se chodit

Přibývá lidí, kteří žijí doma s umělou plicní ventilací. Podle specialistů je ale pořád hodně těch, co jsou zbytečně na nemocničním lůžku. To byl i případ Renaty Brázové, která tak prožila devět let. Teď už má bezbariérový byt a nově se učí chodit.