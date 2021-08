Česko už vyčerpalo většinu evropských peněz, žadatelé dostali přes 430 miliard

Další dotace v letošním roce použila obec na komunitní centrum. Šlo o částku sedm a půl milionu korun. Finance radnice potřebuje i na místní komunikace, řada z nich je zatím nezpevněná. Kdy bude výzva otevřená, zjistí přes speciální aplikaci, kterou teď spolu s resortem pro místní rozvoj spustilo Sdružení místních samospráv.

„Je dostupných čtyři sta osmnáct dotačních titulů, a z toho tedy budeme eliminovat ty dotační tituly, které jsou vhodné pro naši obec, čili zadáme obec, počet obyvatel, zadáme příslušný kraj, typ dotace,“ vysvětlil starosta, jak se aplikace používá.

Dotace už jsou téměř rozdělené

Česko zatím ze současného programovacího období vyčerpalo 65 procent, tedy 431 a půl miliardy korun. Nejvíc peněz šlo do programů výzkum, vývoj a vzdělávání, zaměstnanost nebo technická podpora.

„Resorty už rozdělily skoro všechny peníze, takzvané pravidlo N plus tři. To znamená ty zdroje, které nám z Evropské unie plynou, které musíme spotřebovat do tří let, tak většina resortů nebo operačních programů splnila už v červenci, takže já vidím čísla sto třicet procent, sto pět procent,“ vysvětlila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

„Zejména je to z toho důvodu, že se podařilo nachystat projekty historicky a že právě teď se zhodnocuje úsilí na začátku, kdy vznikaly projekty na straně krajů, měst a obcí i na straně státu,“ dodal místopředseda ODS Martin Kupka.

Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury jsou evropské dotace ale velký problém. „Vláda hodnotí jenom celkovou částku a nehodnotí efektivitu a na co je to vynakládáno, protože velmi často se dotace vynakládají na projekty, které nejsou v daných městech priority,“ řekl.

Šéf komunistů Vojtěch Filip si myslí, že v čerpání dotací se Česko posunolo. „Byly doby, kdy jsme nebyli schopní čerpat dotace ani ze třiceti procent, já myslím, že se jednotlivá ministerstva zlepšují,“ podotkl.

Nové výzvy letos už nebudou

S vyhlašováním nových výzev resort v letošním roce už téměř nepočítá. „Pravděpodobně něco málo, třeba ještě v operačním programu životní prostředí, teď samozřejmě se ještě debatuje a jsou vyhlášeny takzvané programy nemovitosti kvůli tornádu v operačním programu podnikání, ale to je opravdu už jen pár výzev,“ upřesnila Dostálová.