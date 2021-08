Policie odložila případ nákupu respirátorů resortem zdravotnictví, píše Právo

Staronový ministr Adam Vojtěch (za ANO) je rád, že závěry policejního vyšetřování potvrdily, že nákupy ochranných pomůcek jeho resortem v době první vlny covidové pandemie byly v pořádku. „Tehdy jsme opravdu dělali maximum pro to, abychom pro zdravotníky zajistili ochranné pomůcky a ochránili je před nákazou,“ uvedl pro Právo.

Byly drahé, upozornil NKÚ

Nákup respirátorů kritizoval v březnu i Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo zdravotnictví podle něj přípravu na možnou pandemii zanedbalo, v prvních týdnech navíc nakupovala ministerstva pomůcky nekoordinovaně a vesměs nevýhodně.

„Byly ve velké rozptylu. Ministerstvo vnitra nakupovalo respirátory FFP3 v rozpětí od 60 do 422 korun, ale ministerstvo zdravotnictví nakupovalo dokonce respirátory FFP2, to znamená o třídu horší, a to až za 777 korun,“ shrnul tehdy předseda NKÚ Miloslav Kala. Navíc jeho úřad připomněl, že při dodatečném testování se ukázalo, že část pomůcek nesplňuje předepsané parametry.