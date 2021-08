Pod dohledem zdravotníka a on-line. Od září přibude nová možnost testování

Základem pro odběr je certifikovaná testovací sada. Pak se stačí na webových stránkách nabízejících videotestování zalogovat a zaplatit asistenci. Možnosti jsou dvě – buď zaplatit 199 korun přes on-line platební bránu, nebo koupit přístupový kód v e-shopu. Připojit se lze i přes mobilní telefon.

„Vyplníte veškeré údaje o sobě, povolíte používání kamery i mikrofonu a dáte změřit kvalitu připojení,“ popisuje postup on-line testování zdravotnice Tereza Sojáková z organizace Doktor na telefonu.

Zdravotník musí nejdřív zkontrolovat totožnost i to, jestli je testovací sada v pořádku. Veškeré kroky samoodběru musí klient dělat před kamerou, jinak mu test neuznají. Po deseti minutách je hotovo a výsledek je za chvíli i v aplikaci.

Omezená platnost

Za dodržení všech podmínek bude tuto alternativu ministerstvo uznávat od září. Platnost takto provedených testů bude jeden den. „Nemohou být postaveny na roveň antigenních testů prováděných zdravotnickým pracovníkem v odběrovém místě – a tudíž je tam omezená platnost,“ říká k on-line testům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Jak to od září bude s proplácením jiných testových odběrů, zatím není jasné. Ministerstvo už dřív řeklo, že by si je neočkovaní měli hradit sami. Pojišťovny by je proplácely jen těm, kteří z různých důvodu vakcínu dostat nemůžou. Tuto změnu projedná kabinet pravděpodobně příští týden.