Mezi mladými a dětmi přibývá podle zdravotních pojišťoven případů cukrovky. Častější je těžká obezita

Děti s nadváhou často končí v léčebně, kde musí pravidelně sportovat. Některé se navíc do léčebny i několikrát vrátí, protože je pro ně těžké udržet návyky. Spousta dětí je ztratila právě v době covidu, kdy musely trávit hodně času doma.

Například v Olivově dětské léčebně v Říčanech u Prahy mají momentálně více než sto dětí. Střídají se v turnusech, a to od čtyř do pěti týdnů. „Obezity přibylo především třetího stupně, kdy mají (děti) kolem 120 kilogramů. Pokud ta obezita vznikne v tak raném věku a příliš se to neřeší, cukrovka vznikne v dřívějším věku,“ upozornila přimářka léčebny Ludmila Vasíčková.