Na opravu až třetiny domů po tornádu chybí materiál a řemeslníci. Pomáhají i profesní cechy

„Většina domů má střechy v pořádku, přes padesát procent určitě. Na opravy střechy čeká tak zhruba dvacet až třicet procent domů,“ odhaduje starostka Mikulčic Marta Otáhalová (Nový směr). „Je to těžké odhadnout, ale většina snad bude hotova. Těch zhruba dvacet až třicet procent by mohlo chybět,“ souhlasí starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut (TOP 09).

Starostové míst zasažených tornádem na jižní Moravě tak doufají, že do konce léta budou střechy domů obyvatel opravené, a zima tak nebude pro většinu z nich problém. „Doufám, že střechy budou do zimy v pořádku, ale ve spoustě domů je potřeba opravit podlahy, omítky, potřeba je nový nábytek a to bude trvat. Střechy ale snad budou do konce léta v pořádku,“ říká starostka obce Hrušky Jana Filipovičová (KDU-ČSL).

„Ta krajní mez, dokdy potřebujeme střechy stihnout, je asi pořád, protože teď pořád prší. Hrozí třeba to, že lidem zatečou stěny. Snad se to do září stihne. Problémem je taky, že nemáme pokrývačský materiál. Lidé mají střechy zafoliované a zalaťované a čekají, až jim přijde potřebný materiál,“ popisuje starostka Mikulčic Otáhalová.

„Je nedostatek materiálu a krytin. Sklady jsou vybrané a čeká se, až se to naveze. Když bude materiál, měli bychom stíhat. U nás byly zasaženy hlavně bytové domy,“ navazuje starosta Hodonína Libor Střecha (Hnutí PRO Hodonín).