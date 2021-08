Entomologové odstartovali projekt na záchranu okáče metlicového. Pomoci může i veřejnost

Pražští entomologové závodí s časem. Drobní hnědí motýli jsou totiž aktivní jen do září. A do té doby se o nich vědci potřebují dozvědět co nejvíc. „Okáče značíme fixkami na zadní křídla, což by jim nemělo ubližovat, i když se musí opatrně,“ popisuje entomolog Tomáš Dvořák z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity (ČZU). Díky těmto kódům pak vědci dokážou zjistit, které lokality přesně okáči vyhledávají.

„Na základě toho se můžeme snažit vytvářet jim prostředí na míru,“ vysvětluje entomolog ČZU Michal Knapp. Právě změna krajiny totiž může za to, že už okáči metlicoví na většině území republiky vymřeli. „Problém je v tom, že v posledních desetiletích se prakticky zrušilo klasické hospodaření. Okáč metlicový potřebuje rozvolněné trávníky,“ dodává Dvořák.