Česko pomůže afghánským spolupracovníkům, slibuje Metnar. Ve hře je i azyl

Metnar trvá na tom, že není pozdě: „O situaci jsem mluvil před třemi týdny s afghánským velvyslancem v Praze, dnes (úterý) s naším velvyslancem v Kábulu. Situaci hodnotíme velmi často a tak, jak to tam je, za sebe říkám, není pozdě. Spolupráce si vážíme a spolupracovníkům pomůžeme,“ slibuje ministr obrany.

Záměr ocenil člen poslaneckého výboru pro obranu Jan Bartošek (KDU-ČSL), podivuje se ale nad tím, že kabinet otálí. „Ostatní země konají, jsou rychlejší než my. Já jsem přesvědčený, že těm, kteří spolupracovali s českou armádou, bude pomoc nabídnuta a budou zachráněni. Osobně se pak budu vlády ptát, jestli v důsledku toho, že pomoc přichází později, někdo nezemřel,“ předeslal místopředseda lidovců.

„Ministerstvo zahraničí připravuje přemístění těch Afghánců i s rodinami, kteří o to mají zájem a jsou pro takový krok způsobilí. Jako další krok musí projít procedurou schválení speciálních imigračních víz,“ vysvětlil mluvčí americké diplomacie Ned Price.

Američané už evidují kolem dvaceti tisíc žádostí a do konce července hodlají převézt první část běženců na základu Fort Lee ve Virginii, kde budou čekat na vyřízení dokumentů. Spojené státy počítají s několika desítkami tisíc lidí.

Taliban chce novou vládu

Afghánské hnutí Taliban v poslední době postupuje a ovládá značnou část země, včetně důležitých hraničních přechodů s Pákistánem, Tádžikistánem a Turkmenistánem. Povstalci se netají tím, že chtějí pád současného režimu v čele s prezidentem Ašrafem Gháním.

„Afghánská vláda nechce jednání, ale to, abychom se vzdali. Říkají, přijďte, budeme mít příměří a my budeme vládnout tak jako dřív. To ale není realistický a pragmatický přístup. Je třeba, aby si Afghánci odsouhlasili novou vládu, která tu současnou nahradí a bude akceptovatelná pro všechny,“ nechal se slyšet mluvčí islamistů z Talibanu a vyjednavač Suhail Šahín.

Povstalci zároveň tvrdí, že nebudou postupovat s takovou tvrdostí a zavádět středověké metody jako při svém prvním nástupu v devadesátých letech. Garance slibuje Taliban právě i bývalým spolupracovníkům koaličních sil, ti jim ale vesměs nevěří.