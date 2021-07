Ekonomce Švihlíkové přijde plán obnovy roztříštěný, Zahradník ocenil digitální pilíř

Podle ekonomů je podpora potřeba. Švihlíková v souvislosti s částkou, která postupně poputuje do České republiky na obnovu země po pandemii, ale hovoří rezervovaně. Makroekonomicky od národního plánu obnovy podle ní nemůžeme čekat zázraky.

„Hodně se hovoří o 180 miliardách, vypadá to velkolepě. Když si ale vezmeme, že plánované výdaje státu na tento rok jsou 1,8 bilionu, tak je to desetina z toho,“ poznamenala Švihlíková. „Není to něco, co by spustilo v naší ekonomice bengál.“

Větší ekonomickou injekci by si uměl představit i Petr Zahradník. „Finanční částka, se kterou pracujeme, byla stanovena už v květnu v roce 2020, v době, kdy jsme si mysleli, že pandemie se bude vytrácet. Pak ale přišla druhá vlna a částka se nezměnila.“