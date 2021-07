Olomouc si stěžuje na slabou turistickou sezonu, cizinci téměř nejezdí

Dříve při provázení Olomoucí používal Štefan Blaho hlavně polštinu, angličtinu nebo němčinu. Letos si ale vystačí s mateřštinou, i když mluví sedmi jazyky. „Je to všechno jenom česky, co se týká zahraničních návštěvníků, pár jich tady uslyšíte, ale to jsou spíše páry, rodiny,“ popisuje průvodcovskou praxi Štefan Blaho.

Organizované skupiny jsou letos výjimkou i mezi českými návštěvníky. V centru města lze potkat například zájezdy klubu důchodců. Cizinci dřív tvořili až šedesát procent letních turistů. Ty tuzemské teď město láká na výhody.

„Kdo přijede do Olomouce na více než dvě noci, má Olomouc region card, turistickou kartu, zdarma. Je vidět, že lidé jezdí, že to využívají a je to převážně tuzemská klientela. Ta nám pomáhá překlenout toto období,“ říká vedoucí odboru cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce Karin Vykydalová.