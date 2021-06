Česko bude bojovat s rakovinou. Vzniknout mají výzkumné ústavy a nová nemocnice

Z evropských peněz půjde do zdravotnictví v příštích letech padesát miliard korun, od roku 2014 to bylo osm miliard. Vznikne nová onkologická nemocnice nazvaná Český onkologický institut v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Plánují se také čtyři výzkumné ústavy, z nichž jeden se zaměří na rakovinu, a vzniká národní plán boje s rakovinou do roku 2030.