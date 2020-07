Rakovina plic zabije v Česku přes pět tisíc lidí ročně. Lékaři prosazují preventivní screeningy

„Chceme se posunout ze stadia, kdy po pěti letech umře osmdesát procent našich pacientů, do stadia, kdy jich po pěti letech zemře jenom deset až patnáct procent,“ říká primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí ve Vojenské nemocnici v Praze Jiří Votruba.

Pneumologové hledají hlavně možnosti, jak nádor u pacientů zachytit dřív, aby se dal ještě účinně léčit. Alespoň u kuřáků, kteří cigaretami hlavně sobě, ale i svému okolí riziko onemocnění rakovinou významně zvyšují, by proto do budoucna chtěli provádět preventivní screeningová vyšetření.

Diagnózu rakoviny plic si každý rok v Česku vyslechne šest a půl tisíce lidí. Jen tisícovku z nich se podaří zachránit. Tato čísla se už léta nemění, což by lékaři chtěli změnit.

Až to ji přivedlo k lékaři. Nejdřív zamířila k obvodnímu a potom na gastroenterologii. Rentgenový snímek jejích plic ukazoval pokročilé stadium rakoviny. Do té doby přitom měla pocit, že je zdravá.

Jednou z pacientek, kterou zasáhla zpráva o neoperovatelném plicním nádoru, je Miloslava Hošková. Loni v zimě upadla na lyžích. K velké modřině na stehně se brzo přidala jiná bolest. „Bolelo to jakoby nad pupíkem. Ale hrozně, to jsem v životě nezažila. Jako když vás rozpárají mečem,“ popisuje Hošková.

Podobný příběh může vyprávět i Milan Jurák. Dva dny před Vánocemi roku 2016 šel k lékaři s kašlem. „Kolega v práci mi řekl, že už to nemůže poslouchat, ať si zajdu k doktorovi,“ říká Jurák. V nemocnici mu místo léků na kašel nasadili chemoterapii. „Už to bylo pozdě, už to nebylo léčitelné operací,“ popisuje nečekaný verdikt.

V léčbě rakoviny se v současnosti testuje řada nových přístupů. Lékaři se však shodují, že nejúčinnější a nejdůležitější je právě prevence.