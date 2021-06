Hygienici musí podle Vojtěcha kontrolovat, zda lidé po návratu z rizikových zemích přišli na test

Filip Rezek se v pondělí vrátil ze studijního pobytu ve Velké Británii. Bude muset na kontrolní PCR test, ale nejdřív za pět dní. Na výsledek musí čekat v izolaci. „Omezuje mě to, protože bych rád viděl všechny hned a nejde to - ale co se dá dělat. Jedu ze země, kde je indická varianta, a prostě to tak musí být,“ říká Rezek.

Na to, zda pravidla dodrží, by podle ministerstva zdravotnictví měla nyní dohlédnout hygiena. „Ta povinnost otestovat se musí být skutečně ze strany hygienických stanic kontrolována, protože to je jediná šance, jak zabránit onomu importu mutací,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Kdo nepřijde na test, najde si ho hygiena

Krajské centrály mají podle hlavní hygieničky od minulého týdne oslovovat cíleně ty, kteří po návratu z červených a tmavě červených zemí na cestovatelském semaforu nepřijdou v termínu na test. Takových lidí jsou zatím tři stovky.

„Jakmile někdo vyplní příletový formulář, dostane krajská hygienická stanice informaci ze systému ISIN (Informační systém infekční nemoci - pozn. red.), kde když začne ten člověk blikat, protože ta technologie propojuje ISIN a příjezdové formuláře. A tomu se pak volá, jaktože nesplnil svou povinnost,“ vysvětluje hlavní hygienička Pavla Svrčinová, jak bude systém kontroly fungovat.

Smejkal: hygieny by měly kontrolovat i pětidenní izolaci

Kontrolu testů kvitují i odborníci, ale přidali by kontrolu dodržování izolace. „Je dobře, že se to bude dít, ta kontrola testu. Ale bylo by dobré zkontrolovat i dobu do pěti dnů, zda-li je dotyčný v karanténě, respektive v samoizolaci - tedy ten telefonní hovor všem těm, kteří v té samoizolaci jsou,“ myslí si Petr Smejkal, vedoucí nezávislé odborné skupiny MeSES.

Za posledních 14 dní vyplnilo například v Plzeňském kraji příjezdový formulář přes 6 400 lidí, 380 z nich se vracelo ze zemí s vysokým rizikem nákazy, nejčastěji ze Španělska.

Systém, který by zdejší hygieniky upozornil na to, že některý z lidí na seznamu nešel v řádném termínu na test, tady ale prý nemají. Dohledávat by je museli ručně. „Momentálně nejsme schopni stoprocentně zjistit, že daný člověk to porušil. Dozvíme se to při případu - samozřejmě je to různé, ale jedná se o případy, kdy ten člověk je v kontaktu s jiným člověkem, je pozitivní a nakazí druhého člověka,“ říká Miloš Vrátník, zástupce vedoucího oddělení epidemiologie Krajské hygienické stanice Plzeň.

Česká televize oslovila všechny krajské hygienické stanice, z jejich odpovědí vyplynulo, že to, jestli lidé podstoupili test po návratu z červených zemí, nekontroluje žádná z nich ve všech případech. Hygienici postupují nejčastěji namátkově, anebo cílí třeba na cestovatele z Indie, Brazílie či Jihoafrické republiky, odkud nakažlivější varianty koronaviru pochází.

Většina Čechů letos zůstane v tuzemsku

Většina Čechů, 76 procent, bude letos trávit dovolenou v tuzemsku. Mají na ni vyhrazeno třináct dní a průměrně 6 840 korun. Vyplývá to z dat organizace Czech Tourism. Přesto část lidí bude chtít do zahraničí vyjet. Aktuálně je tam podle Asociace cestovních kanceláří šedesát až pětašedesát tisíc turistů z Česka.

Do aplikace DROZD ministerstva zahraničí je aktuálně zaregistrováno kolem čtyř tisíc lidí. Aplikace je má upozorňovat na různé nenadálé a rizikové situace, jako je zemětřesení nebo zhoršení pandemické situace v dané zemi. Nejčastěji se lidé do databáze hlásí při cestách do Řecka, Chorvatska nebo Velké Británie.