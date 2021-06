V okresech, kde je málo nakažených, by podle MeSES mohli žáci i zaměstnanci odložit roušky

V okresech, kde je covidem-19 nakaženo málo lidí a i další epidemické ukazatele jsou příznivé, by již nemusely být povinné roušky ve školách ani ve firmách a mohlo by skončit plošné testování. Ve svém stanovisku to doporučila Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES). Doporučila je však ponechat ve společných prostorech, kde se setkávají lidé z různých kolektivů. Hlas MeSES má ovšem nyní nižší váhu než v minulosti, kdy skupina fungovala jako poradní orgán ministerstva zdravotnictví. To s ní v dubnu ukončilo spolupráci.