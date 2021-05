Kubek a Tachezy varují před prudkým rozvolněním. Obávají se indické varianty

S tím souhlasí i Kubek. Upozorňuje na to, že polovina populace dosud nemoc neprodělala a ani proti covidu není očkovaná, takže prostor pro šíření má koronavirus značný –⁠ a zakrývání dýchacích cest i během prázdninových měsíců by proto šéf České lékařské komory radil ve všech vnitřních prostorech, kde dochází ke sdružování většího množství lidí, ať už se jedná o MHD, zdravotnická zařízení nebo nákupní centra.

Nepodcenit indickou variantu

Obavy expertů vzbuzuje zejména šířící se indická varianta koronaviru, která se v porovnání s britskou (jež na začátku roku v Česku rozpoutala jarní vlnu pandemie) šíří až o polovinu rychleji. Podle Tachezy o této nákaze přicházejí zprávy ze všech států Evropy a nedá se očekávat, že by se Česku vyhnula – bez včasného očkování oběma dávkami vakcíny ale hrozí „že se může šířit tato varianta daleko agresivněji.“

„Nelze vyloučit další vlnu,“ připustil Kubek. „Díky očkování by to nemusel být takový armagedon, ale nechceme se dočkat toho, že situaci zase budeme řešit ex post a zavádět lockdown.“ Podle Tachezy ovšem Česko zatím míří stejným směrem jako loni, kdy před létem rozvolnilo, aniž by se připravilo na možný výskyt dalších variant.

Varianty viru by bylo žádoucí výrazně lépe monitorovat na území České republiky pomocí sekvenování, kdy laboratoře porovnávají genetickou informaci viru s už objevenými variantami, případně zaznamenávají nové.

„O sekvenování se mluví od ledna a nic se neudělalo. Laboratoří, které se snaží sledovat výskyt variant, není dostatek. Některé státy sekvenují i 30 procent pozitivních vzorků, u nás se o tom může snít. Je to smutné, ale systém není připravený. Zaděláváme si na problém,“ varuje viroložka z pražské přírodovědy.