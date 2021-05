Do Rančířova dorazili další vojáci amerického konvoje, ti poslední Česko opustí v noci

Američané se přes Českou republiku přesouvají z německé základny na alianční cvičení do Maďarska. První část konvoje na hranice v Rozvadově přijela v sobotu, druhá v neděli a poslední v pondělí po osmé večerní. V nočních a ranních hodinách se následně přesouvají do Rančířova do tábora, který pro ně vybudovala česká armáda. V něm přespí a pokračují na hranice se Slovenskem.

První konvoj již Česko na břeclavském hraničním přechodu opustil, jedna část druhého měla technickou závadu na vozidle a jela pomaleji. Do Rančířova proto dorazila se zpožděním. Aby nebyl v dopravní špičce ovlivněn provoz na dálnici, zůstala následující část konvoje v kasárnách na Ruzyni. Z Prahy odjela v pondělí večer. Česko opustí společně s konvojem, který dorazil v pondělí večer.

Celkem se přes Českou republiku přesunuje asi 700 amerických vojáků, kteří s sebou budou mít podle Johna Ambelanga, mluvčího 2. jezdeckého pluku z Vilsecku asi 150 kusů techniky. České zdroje uvádějí až 190. Míří na cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Návrat Američanů z cvičení je naplánován na 12. až 16. června.