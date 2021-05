Tendr na BVP už nelze upravovat, české dodavatele však vítáme, sdělili poslanci v 90'

Zakázku kritizuje vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), který ji označil za chybu. Nelíbí se mu, že české firmy mají na tendru zajištěn jen čtyřicetiprocentní podíl. Chce, aby se bojová vozidla vyráběla v Česku. To ale považuje ministerstvo obrany za nereálné, protože se podle něj už teď do tendru nedá zasahovat.

Podle Řehounka mají „všichni částečně pravdu“. „Jak pan ministr Havlíček bojuje za maximální podíl pro české firmy a průmysl, tak zas pan ministr Metnar bojuje o to, aby tendr nemohl být nějakým způsobem napaden,“ řekl v 90' ČT24. Pokud by se prý do tendru razantně vstoupilo, tak by to mohlo znamenat jeho zrušení nebo začátek arbitráže. Výběr dodavatele by měl ale maximálně zohlednit zapojení českého průmyslu.

Krejza si myslí, že do procesu vláda vnesla chaos. „Tendr je tři roky vyhlášený, podmínky jsou dané, firmy je znají, a teď se najednou objeví požadavek ministra průmyslu,“ uvedl. Prý by se mu líbilo, kdyby byl poměr českého průmyslu větší, ale měnit v průběhu zadávacího řízení to už není možné. Zmínil i včerejší jednání vlády. „Navíc to vláda udělala alibisticky, tak tam nedošlo k rozhodnutí. Bylo to v bloku informací, kdy si pan Havlíček řekl svoje, pan Metnar si řekl svoje a nikdo je nerozsoudil,“ doplnil.