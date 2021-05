Se zájmem o turistiku přibývá v přírodě odpadů. Respirátor se rozkládá i stovky let

Náchodská radnice bojuje s nepořádkem v okolí popelnic. Lidé tam odkládají všechno, co už doma nepotřebují. „Nechávají tam staré vysavače, slupky od brambor, hnus,“ popisuje Michal Ungrád z Technických služeb Náchod. Uklízí odpadky u kontejnerů šestkrát týdně. Ani to ale nestačí. Místa s popelnicemi proto město začalo hlídat kamerami. A důslednější chce být také při vymáhání pokut.

Problém jsou i nelegální skládky. Města hledají způsoby pomocí kamerových systémů nebo fotopastí, jak jejich tvorbě na svém území zabránit. Likvidace totiž radnice vyjde na statisíce korun ročně, které by mohly využít na jiné účely.

„Na záznamu z kamerového systému vidíme odkládání bíle techniky u jednoho z kontejnerových stání. Bylo to opakovaně po dobu tří dnů, kdy jsme vyhodnotili kamerový záznam a na základě toho jsme odhalili nezodpovědné občany,“ popisuje velitel Městské policie Náchod Petr Valica.

„Nerozumím tomu, proč se to tak děje, protože ta možnost uložit to do sběrného dvora existuje,“ diví se místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka (ČSSD). Za odpad mimo popelnice už náchodská radnice udělila pokuty. Nejvyšší se pohybovala okolo pěti tisíc korun.

V Ústí nad Labem místo kamer nainstalovali fotopasti. Ty během několika dní zachytily čtrnáct lidí, kteří odložili odpadky na místa, kam nepatří. Ve správním řízení jim hrozí pokuta až padesát tisíc korun.