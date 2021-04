Očkování proti covidu-19 funguje, ukazují data

Z více než devíti set tisíc lidí, kteří dostali obě dávky vakcíny, evidují statistici nákazu zhruba u tří tisíc osob. S odstupem čtrnácti dní pak čísla ještě klesají, a to na 0,14 procenta. Těžký průběh nemoci zdravotníci zachytili jen u jedné setiny procenta očkovaných.

„Ty nákazy samozřejmě existují. Vakcína není stoprocentní ochrana proti příští nákaze, ale zejména by to měla být ochrana proti těžkému průběhu onemocnění. A to je v těch datech opravdu vidět,“ řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Vážné komplikace mělo po ukončeném očkování například jen třináct zdravotníků z 200 tisíc. To navíc bylo podle Duška většinou zapříčiněné zdravotním stavem nehledě na covid.

V domově Clementas Janovice měli podle tamní staniční sestry Lucie Tomanové celkem tři záchyty několik dní po druhé dávce očkování. „Já jsem neměl žádné příznaky. Udělali výtěr a přišli na to,“ popsal klient Miroslav Hůrka, který měl už v té době očkování ukončené.