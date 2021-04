Exministr Blatný se po dovolené vrátí do Fakultní nemocnice Brno

Blatný byl ministrem zdravotnictví za ANO od 29. října do 7. dubna. Odvolal ho premiér Andrej Babiš (ANO) a zdůvodnil to tím, že se s ním rozcházel v názoru, jak by měl resort fungovat. Blatného nahradil Petr Arenberger.

Podle mluvčí fakultní nemocnice Veroniky Plaché má nyní Blatný volno a vrátit by se měl po měsíci nebo v červnu. „Návrat do nemocnice byl domluvený. Vědělo se, že jde na ministerstvo maximálně do voleb,“ uvedla Plachá. Volby do sněmovny jsou letos v říjnu.

Blatný před odchodem do vlády působil jako zdravotnický náměstek pro Dětskou nemocnici. Je také primářem oddělení dětské hematologie a biochemie.