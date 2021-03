Začátek sčítání lidu provázejí potíže. Statistický úřad ho pozastavil kvůli přetížení webu

Sčítání začalo o půlnoci, on-line formulář bude k dispozici do 9. dubna. Kdo jej nevyplní, bude tak moci učinit od 17. dubna do 11. května, kdy sčítací komisaři doručí do domácností papírové tiskopisy. Účast ve sčítání je povinná, při jeho odmítnutí hrozí až desetitisícová pokuta.

Statistici sčítají obyvatele a jejich obydlí po deseti letech. Týká se všech občanů České republiky, kteří mají ve vlasti trvalý pobyt, a také cizinců s trvalým pobytem v Česku nebo přechodným pobytem nad 90 dnů.

Lidé by při vyplňování dotazníků měli moci zapsat údaje i za další členy domácnosti a jiné blízké. Údaje o bytu se zapisují za celou domácnost. Dotazy se týkají výměry, počtu místností či patra. Statistici zjišťují, zda má bydlení plynovou přípojku či kuchyň, nebo kuchyňský kout.