Policie chce obžalovat starostu Řeporyjí Novotného kvůli výrokům o policejním exprezidentovi

Policie navrhuje obžalovat starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) kvůli výrokům na adresu policejního exprezidenta Stanislava Novotného. Starosta o něm řekl, že mu vadí, jakým způsobem zradil Českou republiku, a že by vlastizrádci měli viset. Uzavření vyšetřování České televizi potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Podle kriminalistů se Pavel Novotný dopustil výtržnictví a podněcování k trestnému činu. Za to by mu mohly hrozit až dva roky vězení.