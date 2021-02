Prokáže-li audit větší nesrovnalosti, pak rezignuji, říká šéf Národní sportovní agentury Hnilička

Podle Hniličky je agentura od začátku fungování pod velkým tlakem. „Tlačí nás sportovní kluby, my se snažíme, aby všechny kluby přežily, a snažíme se vypořádat co nejvíce peněz v co nejrychlejším čase,“ popisuje Hnilička. Agentura má nyní dle něj hodně práce i proto, že se snaží vybalancovat požadavky sportovců a klubů s epidemickými riziky.

Rezignovat zatím ani přes kritiku v posledních týdnech Hnilička nehodlá. Podle bulvárního deníku Blesk by nyní pět členů vlády hlasovalo proto, aby šéf NSA odstoupil. „Samozřejmě, že mi to vadí, to je život, ale to není důvod k tomu, abych ten boj vzdal, protože jsem přišel proto, abych rozvíjel sportovní prostředí,“ reaguje sportovní pověřenec.

On sám cítí podporu od premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten přitom avizoval, že v Národní sportovní agentuře nechá provést audit. „Pevně věřím, že tam žádné nesrovnalosti nejsou, ale kdyby se něco takového většího formátu prokázalo, tak rezignuji,“ říká Hnilička.

Pochyby nad externí firmou

Nejistotu vyvolaly informace, že agentura pro vyhodnocování, jaký sportovní klub dostane dotaci, využívá externí firmu. Předseda to obhajuje tím, že mají na starosti více jak deset tisíc žádostí a agentura má limit 60 zaměstnanců, přičemž ještě není plně personálně obsazená. Bez pomoci externí firmy by se tedy řízení táhla a práce by nebyla efektivní. Hnilička navíc uvádí, že externisté nehodnotí jednotlivé kluby, ale pouze vyřizují administrativu.

I přesto, že agentura vznikla právě proto, aby přímo vyřizovala jednotlivé žádosti, hodnotí Hnilička dosavadní práci jako úspěch a najmutí externí firmy bere pouze jako dočasný krok, než přejdou v polovině roku 2021 pod agenturu všichni zaměstnanci z ministerstva školství, které dříve sportovní žádosti vyřizovalo.