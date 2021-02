Na jihovýchodě země hrozí nebezpečná ledovka, lidé by měli být opatrní

Meteorologové zpřísnili varování před silnou ledovkou. Od sobotního večera do pondělního rána může být v některých regionech Zlínského a Jihomoravského kraje extrémně nebezpečná. Zledovatělé silnice a chodníky hrozí ale v celé zemi, varuje Český hydrometeorologický ústav. Ledovka se může vytvářet také na stromech a drátech elektrického vedení, což může komplikovat dopravu i dodávky proudu. Lidé by v nejvíc zasažených oblastech neměli vycházet z domu, opatrní by měli být i řidiči.