ANO vede, koalice Pirátů a STAN ztrácí 1,5 procentního bodu, naznačil průzkum Medianu

Agentura Median sbírala data pro nový volební model téměř celý leden – od začátku roku do 29. 1. – vzorek čítal 1062 respondentů nad 18 let. Poprvé v něm zohlednila dvě ohlášené volební koalice. Lépe dopadlo spojenectví Pirátů a STAN s předpokládaným 25procentním ziskem. Koalice SPOLU zastřešující ODS, KDU-ČSL a TOP 09 získala ve volebním modelu 18,5 procenta hlasů.

Aktuální model Medianu předpokládá, že kromě ANO a dvou volebních koalic by se do Poslanecké sněmovny dostaly ještě SPD s devítiprocentním ziskem i ČSSD a KSČM shodně se sedmi procenty hlasů. Znamená to, že – pokud by byli zvoleni poslanci ze všech stran obou volebních koalic – bylo by ve sněmovně stejné množství stran jako po posledních volbách.

Přes náznak oslabování voličské přízně zůstává ANO v čele průzkumů i u dalších agentur. Například ve volebním modelu Kantaru CZ pro Českou televizi zpracovaném podle dat z listopadu a počátku prosince mělo ANO 25 procent hlasů před Piráty s 20 procenty. Jejich volební koalici se STAN tento průzkum ještě nezohledňoval.