Obchody mohou prodávat dětské oblečení a boty. Je však nejasné, co přesně to znamená

Zatímco jeden obchod s obuví je uzavřený, hned do vedlejšího už zákazníci můžou. Otevřeli v něm i za podmínek, že smí prodávat pouze dětskou obuv. A zájem o ni lidé potvrzují. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by se při prodeji obuvi měli prodejci řídit tabulkou České obuvnické asociace. Ta považuje za dívčí boty ty do velikosti 39, chlapecké pak do čísla 42.

„Máme zde řadu zákazníků ve věku dětí, které mají velikost větší než 40, tím pádem by si v rámci dětské velikosti to zboží nemohli vybrat,“ popsal mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. Oblečení v dospělé velikosti mají sice za páskou, když o ně ale zákazníci požádají, prodavač jim je přinese. Spoléhají prý na to, že ho zákazníci kupují skutečně pro děti.

V jiných obchodech nijak zboží neoddělují a spoléhají na poctivost zákazníků. Jinde zase musí uvést, že obuv i oblečení nakupují pro osoby mladší 18 let. „Pokud je to pro dítě, tak mu to prodáme. Zákazník to nákupem stvrzuje. Jestli to bude nosit dítě, nebo to bude nosit někdo jiný, to neumíme určit a nejde to určit. Pokud si přijde vyzkoušet věci dospělý a chce si to koupit, tak mu prodej neumožníme,“ řekl provozní ředitel obchodů Sportisimo Miloslav Hájek.

Obraťte se na instituce, radí ministr Havlíček

Pokud si obchodníci nejsou jistí, co smí a nesmí prodávat, mají se podle ministra průmyslu a obchodu obrátit na zastřešující asociace. Jenže ani ty v pravidlech jasno nemají. „Srozumitelné to není, protože vláda nikdy nedala přesnou definici, co znamená dětská obuv, dětské oblečení. My radíme obchodníkům, aby hlavně používali zdravý rozum. Když přijde 15leté dítě s nohou 44, logicky to mají prodat,“ popsal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.