Meteorologové varují před náledím, o víkendu místy hrozí i vzestup hladin řek

Nejprve podle meteorologů napadne v pátek a v noci na sobotu hlavně v severní části České republiky až deset centimetrů mokrého sněhu. Sněžit nebo pršet v pátek ale bude podle předpovědi ústavu po celé republice.

„V sobotu během dne očekáváme od severu postupné ochlazování, v jehož důsledku se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky,“ uvedl na Twitteru ČHMÚ.

#VYSTRAHA

Platnost: od 29.01.10:49 do 31.01.09:00

Nová sněhová pokrývka

Náledí

Povodňová bdělost

V sobotu během dne očekáváme od severu postupné ochlazování, v jehož důsledku se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky. Více na https://t.co/EEh5QxnJea, v mobilní aplikaci ČHMÚ pic.twitter.com/4HzrBwH5LN — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 29, 2021

Výstraha před náledím platí pro celé Česko postupně od sobotních 9:00 do nedělních 9:00 hodin. Podle meteorologů by si měli dát pozor řidiči i chodci. Starší lidé, nebo obecně ti, kteří mají problémy s pohybem, by podle ČHMÚ měli raději omezit vycházení.

V pátek a v sobotu mohou srážky způsobit také zvýšení hladin řek na nejnižší povodňový stupeň. Podle ČHMÚ se hladiny mohou zvednout v oblasti kolem Dačic na Jindřichohradecku, Moravských Budějovic na Třebíčsku, Telče na Jihlavsku a na celém Znojemsku.