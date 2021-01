Disident Jiří Wonka bude rehabilitován za násilnou hospitalizaci na psychiatrii

„To byla perzekuce, to si nikdo neumí představit. Dva dny jsem byl neoprávněně zadržován na psychiatrii. Doktoři se mnou nechtěli nic mít. Říkali: zítra vás pustíme zadním vchodem, my to ani neřekneme estébákům,“ řekl novinářům Wonka.

Právní zástupce Lubomír Müller u soudu uvedl, že jde o morální satisfakci, do dnešního dne se Wonkovi nikdo neomluvil.

Z čtených výpovědí vyplynulo, že Wonka se bál o svůj život. Jeho bratr Pavel několik měsíců předtím zemřel ve vězení. Soud ve čtvrtek uvedl, že se žádná lhůta na tento případ nevztahuje a mohlo být vyneseno rozhodnutí.