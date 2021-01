Českým drahám se loni propadly tržby o polovinu. Rok 2021 přežijí bez pomoci, slibuje Bednárik

Cestujících, a tedy i peněz od nich, přibývá však jen pomalu. Momentálně jsou tržby podle Bednárika na 68 procentech roku 2019. Ředitel se nedomnívá, že by se do konce roku vlaky zaplnily jako před pandemií, ale zlepšení očekává.

Mzdy

Ivan Bednárik nastoupil do vedení Českých drah loni v prosinci a již způsobil velký rozruch – to když v rozhovoru pro firemní časopis Železničář promluvil o snižování mezd. V Interview ČT24 zdůraznil, že se to týká skupiny 671 úředníků z generálního ředitelství, jejichž příjmy jsou vysoce nadprůměrné a mají smluvní mzdy. „Sahám i na své peníze. Myslím, že je to logické,“ podotkl šéf drah. Dodal, že 90 procent zaměstnanců firmy naopak dostane více, podle kolektivní smlouvy jim mají stoupnout mzdy o dvě procenta, další peníze podle Bednárika získají díky změnám ve zdanění příjmů po zrušení superhrubé mzdy.

Podle generálního ředitele se České dráhy nechystají propouštět – i proto, že by se případný efekt na hospodaření společnosti projevil až s velkým odstupem, od snížení smluvních mezd očekává roční úsporu 30 milionů korun.

Chystá i větší změny ve firemní struktuře. Chtěl by snížit počet stupňů řízení ze sedmi na tři a zvýšit efektivitu práce. To považuje za zásadní i do budoucna, až se budou České dráhy i jejich konkurenti ucházet o zakázky od státu a od krajů.

Dopravce vlastněný ze sta procent českým státem v posledních letech ztratil celou řadu linek. Jeho konkurenti – v prvé řadě Arriva vlastněná prostřednictvím skupiny Deutsche Bahn německým státem, Länderbahn, v níž má podíl italský stát, a také soukromé společnosti Regiojet, Leo Express a GW Train Regio – je v posledních pěti letech připravily o osm rychlíkových linek a o část regionální dopravy v šesti krajích. Zatím naposledy ohlásil Liberecký kraj, že od prosince předá dvě linky, na kterých zatím jezdí dráhy, společnosti Länderbahn.