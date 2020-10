České dráhy ztrácejí sever Čech. Liberecký kraj je chce na dvou linkách nahradit firmou Länderbahn

Osobní vlaky, které jezdí z Mladé Boleslavi do Rumburku, případně až do Šluknova, sice spojují Středočeský a Ústecký kraj, většina trasy ale vede územím Libereckého kraje. Ten je ale nespokojený s tím, co na osobní vlaky České dráhy vypravují. V minulosti na lince jezdily regionovy, letos je nahradily větší a komfortnější motorové vozy, které však nejsou nízkopodlažní. Podobná je situace i na části osobních vlaků Liberec–Děčín.

Nahradit České dráhy bude možné v případě linky Mladá Boleslav – Rumburk již v prosinci 2021, kdy skončí stávající smlouva. Na druhé lince by sice měl kontrakt platit déle, smlouva ale dává možnost výpovědi s dvouletou lhůtou. V tom případě Liberecký kraj počítá s nástupem Länderbahn s jízdním řádem, který začne platit v prosinci 2022. Sviták upřesnil, že dráhy nyní nabídly, že také nasadí nízkopodlažní vozidla, nabídku konkurenčního dopravce ale považuje kraj za výhodnější.

České dráhy v Libereckém kraji ztrácejí osobní vlaky i rychlíky

Z Libereckého kraje se České dráhy postupně stahují již deset let. Prvním krokem bylo uzavření smlouvy se společností Vogtlandbahn (dnes Länderbahn) na mezikrajskou a navíc i mezistátní linku z Liberce přes německou Žitavu do Rybniště v Ústeckém kraji platné od prosince 2010. Později převzala Länderbahn i spěšné vlaky z Liberce do Drážďan.

S jízdním řádem platným pro letošní rok začala jezdit na linkách z Liberce přes Turnov do Lomnice nad Popelkou a také z Železného Brodu do Tanvaldu Arriva. Tatáž společnost bude navíc od letošního prosince jediným rychlíkovým dopravcem, který do Libereckého kraje zajíždí. Loni v prosinci převzala linky Praha–Tanvald a Kolín–Rumburk a letos jí ministerstvo dopravy přidělilo i rychlíky Liberec–Pardubice a Liberec – Ústí nad Labem.

Společnost Länderbahn CZ je dceřinou společností Die Länderbahn. Ta vznikla v Německu jako Regentalbahn, jejím většinovým vlastníkem byl bavorský stát. Bavorsko společnost a její dceřiné firmy (zejména Vogtlandbahn) prodalo v roce 2004 britské Arrivě. Když Arrivu koupila německá státní Deutsche Bahn, nařídil jí antimonopolní úřad prodat německou pobočku.

Odkoupila ji skupina Netinera založená italskými státními drahami a lucemburským investičním fondem Cube. V roce 2017 se jednotlivé dceřiné společnosti ve vlastnictví Netinery sjednotily pod značku Die Länderbahn. V Česku jezdí na mezistátních spojích z Liberce do Žitavy a také na třech linkách na Mostecku, Žatecku, Chomutovsku a Rakovnicku.