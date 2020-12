Bednárik je novým šéfem Českých drah, nahradil Nebeského

Dosavadní funkce v Českých drahách: předseda představenstva a generální ředitel nákladního dopravce ČD Cargo (od listopadu 2014; loni získal další pětiletou smlouvu). Na Bednárikovo působení v čele ČD Cargo většina expertů pohlíží pozitivně, státní nákladní dopravce se za uplynulých šest let dostal z výrazných ztrát do stamilionových zisků, loni to bylo 608 milionů korun. V letošním prvním pololetí však kvůli koronavirem způsobené krizi také ČD Cargo zaznamenalo ztrátu 44 milionů korun.