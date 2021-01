Mimořádné odměny dostanou zdravotníci nejdříve v dubnu, jejich výše zatím není jasná

Ministr zdravotnictví a premiér slíbili, že stát vyplatí odměny za 2. vlnu epidemie na jaře. Zdravotníkům by peníze mohly přijít nejdříve v dubnu. „To nezáleží jen na mně, ale toto je můj cíl, tak by to potom měli vidět v té březnové výplatě v dubnu,“ řekl v pondělí ministr zdravotnictví Blatný (za ANO).

Zároveň upřesnil, že tentokrát nebude vyplácet odměny stát, ale zdravotní pojišťovny. „Má to výhodu, že to nebude vázáno jen na nemocnice nebo na lůžková zařízení,“ dodal. Na odměny by vláda měla vyčlenit zhruba 10 miliard korun.

O konkrétní výši odměn ale ministr ani koncem týdne mluvit nechtěl. „Je to věc, která se nedá vyřešit takhle rychle, ale pracujeme na tom,“ řekl.

Lékařská komora žádá 50 tisíc na zdravotníka

Lékařská komora žádá pro každého z více než 200 tisíc zdravotníků odměnu minimálně 50 tisíc čistého. „Zdravotníkům se díky obrovskému úsilí a nasazení podařilo zachránit několik desítek tisíc pacientů. A je velmi trapné, že již dva měsíce se musím u pana premiéra doprošovat, aby vláda zdravotníkům peníze vyplatila,“ uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Na jaře poslala vláda zaměstnancům v nemocnicích celkem přes 11 miliard korun. „Teď to dostanou znovu samozřejmě a zase to bude asi za tři měsíce, to znamená říjen, listopad, prosinec,“ řekl v prosinci premiér Andrej Babiš (ANO). Odměny by podle něj měly být minimálně ve stejné výši jako na jaře. „Já myslím, že by si to zasloužili. Protože když se podíváte, co se tady dělo v té druhé vlně, že jsme měli skutečně obrovské počty hospitalizovaných. A kolik lidí zemřelo,“ dodal.