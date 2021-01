Když nestihnou poslanci do půlky března schválit stavbu dálnice formou PPP, bude to problém, varuje ředitel stavební firmy

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) ve středu poslance informoval o přípravě dostavby dálnice D4. Nebude to běžná dostavba, pro kterou si stát vybral zhotovitele, a pak přenechá dálnici v péči svých silničářů. Jde o první projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), který se dostal tak daleko, že by se mohlo za několik měsíců začít stavět.

Zpravodaj zákona Jan Bauer (ODS) však věří, že čas na schválení zákona ještě je. Hospodářský výbor již začal o návrhu jednat a 3. února by o něm měl hlasovat. „Předpokládám, že hospodářský výbor doporučí Poslanecké sněmovně usnesení a celý materiál. Přinese se to na půdu Poslanecké sněmovny někdy v průběhu února nebo března,“ očekává. Připustil však, že krátký čas na projednání „je neslabší místo“ celé plánované spolupráce.

„Máme termín do 15. 3., kdy musí být tento projekt odsouhlasen v Poslanecké sněmovně. Jinak padá bankovní financování, které je signováno se sedmi bankami českými i mezinárodními. Potřebujeme, aby tento úvěr nevypršel. V této turbulentní době nevíme, co banky mohou udělat,“ řekl.

Stát vlastní, firmy provozují

PPP má v Česku velmi dlouho a bohatou historii, avšak pouze v rovině plánů a slibů. Patrně jako první o takovém modelu výstavby dálnic uvažovala vláda Vladimíra Špidly na počátku století. Hovořilo se o něm v souvislosti s dostavbou dálnice D1 (původně D47) i D3, ale nakonec stát tyto úvahy opustil a dálnice stavěl dále na své náklady.

V případě PPP bude stát sice vlastníkem dálnice, ale její stavbu zaplatí až dodatečně ve formě dohodnutých měsíčních plateb. Jimi uhradí firmám nejenom náklady na stavbu, ale i na provoz, který budou zajišťovat. Martin Borovka zdůraznil, že má stát dohodnuté slevy pro případ, že by se po dálnici nejezdilo, ať už kvůli tomu, že by nebyla hotová včas, nebo třeba kvůli tomu, že by zapadala sněhem. „Stát si kupuje jasnou službu za to, jak je silnice používána,“ uvedl.

Poslanec Černohorský se domnívá, že je potřeba čas na to, aby se úředníci naučili takové projekty připravovat. „Česká republika a mnoho dalších evropských zemí s tím nemá velké zkušenosti,“ poukázal. Jan Bauer považuje nynější pokus za rozhodující. „Jestli se to teď napotřetí nepovede, tak se na dlouho dobu zatáhnou nad PPP projekty temné mraky. Je to potřetí a možná naposledy,“ míní.

Podle ředitele Eurovie není již na co čekat, ale ani čeho se bát. Zdůraznil, že konsorcium, které by mohlo dostavět D4, provozuje celkem 8000 kilometrů dálnic. „Když se podíváme na východ, na Slovensku jsme před deseti lety zprovoznili 52 kilometrů dálnic a bez problémů ta dálnice funguje a slovenský stát ji využívá. Není tam žádný problém. Myslím, že i tento projekt, pokud projde Poslaneckou sněmovnou, je předurčen k úspěchu,“ řekl.

Přes všechny obavy, zda se vše stihne, má ministerstvo dopravy již představu o tom, kde by mohlo PPP využít dále. „Dovedeme si představit, že by se mohlo realizovat na D35, to znamená východní Čechy směr Mohelnice,“ nastínil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Věří, že partnerství se soukromými firmami bude „do budoucna jedna z velmi důležitých cest jak financovat“.