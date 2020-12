Zemřel skaut Jindra Hojer, předobraz postavy z Rychlých šípů

Hojer se narodil v roce 1924 v pražských Holešovicích. Jako malý začal navštěvovat Sokol, kde se seznámil se svým celoživotním kamarádem Václavem Černým, který ho v roce 1936 přivedl do Foglarova skautského oddílu Pražská Dvojka.

V květnu 1937 přišel Foglar za Hojerem s prosbou, že by potřeboval jeho jméno do kresleného seriálu. Hojerovy rodiče Foglar přesvědčil k souhlasu slibem, že postava bude veskrze kladná. V pražské Dvojce strávil Hojer pět let. V roce 1986 své kontakty s Foglarem a oddílem obnovil a pravidelně se s nimi vídal.

Dnes, jen pár dní po 82. narozeninách Rychlých šípů, nás ve věku 96 let opustil Jindra Hojer. Člen Dvojky Jaroslava Foglara a chlapec, který své jméno propůjčil "ublízanému potěšení", jak mu občas žertem říkal Rychlonožka. Byl jsi inspirací nejen Jestřábovi, bratře Jindro.#skaut https://t.co/76rNlIXTJ2 — #SKAUT (@skaut) December 22, 2020

Hojer vystudoval chemii a většinu života pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví u Pardubic. Později učil a přednášel na různých školách včetně vysokých. Byl také autorem trojice knih, mimo jiné autobiografie Střípky ze života Jindry Hojera. V posledních letech žil v jednom z domovů důchodců v Pardubicích.