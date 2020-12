Studenti univerzit doučují děti ze základních škol, a to bez nároku na odměnu

Doučují nejen budoucí pedagogové

Do projektu se zatím zapojilo asi 250 vysokoškoláků, zejména z pedagogických fakult. Ta elektrotechnická na ČVUT je tak mezi nimi výjimkou. K doučování žáků se z elektrotechnické fakulty připojilo 42 dobrovolníků. Většinou jde o studenty, ale jsou mezi nimi také pedagogové.

„Jsme technická škola, nejsme pedagogická, to znamená, že sice máme kolegy, kteří rozumí matematice a fyzice, ale didaktiku jsme je museli doučit,“ uvedl děkan fakulty Petr Páta.

Jedním ze studentů, kteří pomáhají dětem na základních školách, je i Daniel Vítek, který třetím rokem studuje právě na elektrotechnické fakultě. Původně chtěl pomáhat v nemocnici, ale onemocněl, pustil se tak do doučování. „Jak doučujete někoho mladšího, tak mě to i naplňuje pozitivní energií,“ řekl. Tímto způsobem by měl pomáhat minimálně do konce roku.