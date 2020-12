ČSSD zůstává ve vládě, počká na osud daňového balíčku

„Jsme uprostřed debaty nebo ve druhé třetině. Uvidíme, jaká bude debata ve sněmovně, uvidíme, co na to pan prezident,“ řekl Hamáček k daňovému balíčku. Ten je podle něj ve vztahu obou vládních stran „největší problém a de facto jediný“.

Své prohlášení z nedělních Otázek Václava Moravce, že po ukončení nouzového stavu ČSSD zváží svoji další účast ve vládě, připsal předseda sociální demokracie tomu, že má „jednu špatnou vlastnost – já odpovídám na otázky“.

Přesto Hamáček připustil, že situaci považuje za nejvážnější od vzniku koaliční vlády ANO a ČSSD v létě 2018. „My jsme šli do vlády také proto, abychom zabránili některým pravicovým excesům. To se nám podařilo, za dobu, co jsme ve vládě, žádný takový konflikt nenastal, protože hnutí ANO respektovalo koaliční smlouvu. Teď se to poprvé nepovedlo,“ uvedl.