Silný vítr lámal větve a vyvracel stromy. Bez elektřiny jsou stále stovky domácností

Silný vítr a s tím spojené výpadky proudu trápily zemi po celý víkend. ČEZ podle mluvčí Soni Holingerové v neděli večer opravil všechny poruchy na vedení vysokého napětí, které způsobil předchozí vítr. V pondělí mezi druhou a třetí hodinou ránou vznikly ale nové.

„Aktuálně dispečink ČEZ Distribuce eviduje osm poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny je 1500 odběrných míst na Benešovsku, na Jablonecku a na Frýdecko-Místecku,“ sdělila kolem osmé hodiny ráno Holingerová. Předpokládá, že firma obnoví dodávky proudu domácnostem během dopoledne.

Firmě E.ON vítr v noci na pondělí nejvíce problémů napáchal v jižních Čechách, kde bylo ráno bez proudu téměř 900 domácností. „Největší výpadek byl na Jindřichohradecku v okolí obce Jarošov nad Nežárkou, kde jsou omezené dodávky pro zhruba 600 domácností,“ řekl mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Ve Zlínském kraji má podle něj omezené dodávky proudu na 500 domácností v okolí Slušovic a v obci Ludkovice, dalších 400 odběratelů je bez proudu na jižní Moravě v okolí Blanska v obcích Vysočany, Housko a Molenburk a na Vysočině 200 domácností na Ždársku. Ještě dopoledne se firmě podařilo všechny odběratele na jihu Moravy znovu připojit.

Během víkendu jsme zasahovali u událostí v souvislosti se silným větrem. Situace se neuklidnila ani dnes, kdy již máme 19 takových zásahů. Většinou jde o popadané stromy. Ve dvou případech se jednalo o uvolněnou střešní krytinu. pic.twitter.com/9hHZqajrcW — HZS JMK (@hzsjmk) December 7, 2020

Hasiči odstraňovali padlé stromy i uvolněné billboardy

Vedle energetiků byli kvůli silnému větru v terénu také hasiči. Například v Praze v této souvislosti vyjeli od nedělního odpoledne do pondělních 07:00 k 22 případům. „Většinou odstraňovali spadlé stromy. Zajišťovali rovněž uvolněný billboard v Michelské ulici a částečně popadané lešení v ulici Dukelských hrdinů,“ popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Hasiči na Vysočině měli k pondělním 7:00 za posledních 24 hodiny 130 zásahů. Kvůli odstranění padlých stromů a větví ze silnic museli hasiči do terénu na 107 míst. „Těsně za severní hranicí kraje v obci Svratouch měly dnes nárazy větru rychlost 96 kilometrů v hodině,“ uvedla Jitka Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Komplikace na silnicích a železnici

Podle mluvčí policie Dany Čírtkové spadané stromy blokují silnice jen krátkodobě. Žádná kvůli tomu po ránu zavřená nebyla. „O víkendu byly nějaké silnice zavřené, teď ráno žádnou silnici zavřenou nemáme, vždycky, když nějaký strom spadne, tak buď silničáři, nebo hasiči následky odstraní. Teď to nijak dopravu neomezuje, nebo jen lokálně,“ řekla Čírtková.

Zranění kvůli pádu stromů podle ní žádné hlášené nebylo. Jeden zraněný byl ale při dopravní nehodě v neděli večer v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku. „Byl to náraz osobního auta do stromu, který byl přes komunikaci,“ řekla mluvčí hasičů Petra Musilová. Nejvíc zásahů kvůli spadaným stromům podle ní měli hasiči na Pelhřimovsku, ale zasahovali i v dalších okresech. Kromě stromů na silnicích to bylo také kvůli uvolněným plechům či reklamním plochám.

🔴 V důsledku silného větru došlo na odstavném nádraží #CeskeDrahy Praha-Jih k pádu trakčního vedení. Nevyjedou některé dálkové i osobní vlaky v okolí @PrahaEU. Na odstranění závady pracuje pohotovostní četa. Cestujícím se omlouváme za komplikace. #vitr #komplikace — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) December 7, 2020

Porucha trakčního vedení na odstavném nádraží Praha – jih zkomplikovala na čtyři hodiny železniční provoz v Praze. Některé osobní vlaky ráno vůbec neodjely, jiné spoje měly desítky minut zpoždění. Týkalo se to například i rychlíků mezi pražským hlavním nádražím a Poděbrady nebo Kutnou Horou. Podle webu Českých drah byla závada odstraněna kolem 08:20.

Podle informací meteorologů by měl vítr slábnout. V noci na úterý by mohl mít rychlost jen okolo 25 kilometrů v hodině. Nejvyšší denní teploty se v pondělí dostanou k osmi stupňům Celsia. Ojediněle může pršet.